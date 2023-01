Rekordowa liczba dostaw LNG w świnoujskim terminalu

Aż 58 ładunków LNG odebrała w świnoujskim terminalu Grupa Orlen w 2022 roku. To najwięcej od początku funkcjonowania gazoportu. Łączna ilość dostarczonego do Świnoujścia skroplonego gazu ziemnego wyniosła 4,4 mln ton, co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku. Intensyfikacja importu LNG pozwoliła zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne krajowych odbiorców gazu pomimo trudnej sytuacji na europejskim rynku tego surowca.

- Dostawy skroplonego gazu ziemnego do terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego stały się w 2022 roku głównym źródłem zaopatrzenia Polski w gaz, zapewniając aż jedną trzecią krajowego zapotrzebowania na ten surowiec - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Skutecznie wykorzystaliśmy kompetencje Grupy Orlen i dostępną infrastrukturę regazyfikacyjną, aby bezpiecznie przeprowadzić krajową gospodarkę przez okres największego kryzysu na europejskim rynku gazu. W 2023 roku będziemy dalej optymalizować nasz portfel importu gazu, w czym pomogą nam nowe jednostki do przewozu LNG wyczarterowane przez Grupę Orlen, z których dwie wejdą do służby już w tym roku.

W 2022 roku

...