Ratujmy Międzyodrze! Ten obszar należy traktować poważnie

4 lutego 1945 r. rozpoczęła się konferencja w Jałcie. Uzgadniano tam także sprawę ważną dla Polski - przebieg powojennych granic w Europie. Granica wschodnia Polski w zasadzie ustalona była już w r. 1943 na konferencji w Teheranie. W Jałcie dyskutowano przebieg zachodniej granicy Polski. To tam 7 lutego 1945 r. premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił słynne zdanie - „Będzie źle, jeśli nakarmimy polską gęś taką ilością niemieckiego jedzenia, że zdechnie na niestrawność." Ostatecznie, na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. w Poczdamie ustalono przebieg zachodniej granicy Polski. Granica miała przebiegać Odrą Zachodnią, a teren Międzyodrza przypadł Polsce. 7 lipca 1945 r. administrowanie Szczecinem i Międzyodrzem przekazano władzom Polski. Teren Międzyodrza to teren położony w rozwidleniu rzeki Odry - od jazu w Widuchowej po przekop Klucz-Ustowo. Jest to wyspa o szerokości około 2,5 km i długości 30 km.

W roku 1945 na wyspie tej istniały zadbane wały przeciwpowodziowe, przepusty wałowe, śluzy i przepompownie. Teren ten użytkowany był rolniczo. Międzyodrze -

