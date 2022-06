Radni nie płacili, teraz oskarżają. Burmistrz Goleniowa z zarzutem ujawnienia tajemnicy skarbowej

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie kilka dni temu postawiła burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi zarzut ujawnienia tajemnicy skarbowej. Na sesji rady miejskiej we wrześniu ub. roku podał on personalia pięciorga radnych zalegających z opłatami za śmieci i kwoty ich zaległości.

Było to w okresie gorącej dyskusji na temat planu podniesienia opłaty śmieciowej z 12 zł od osoby do 30 zł miesięcznie. Większość radnych (w tym owa piątka) przez wiele miesięcy skutecznie blokowała podniesienie stawki, która nie wystarczała na zbilansowanie kosztów odbioru śmieci. Po sesji czterech radnych: Łukasz Mituła, Marcin Gręblicki, Mariusz Skakuj i Krzysztof Sypień złożyło zawiadomienie do prokuratury, zarzucając burmistrzowi ujawnienie tajemnicy skarbowej, którą objęte są nie tylko wszelkie zobowiązania podatkowe, ale również należności i zaległości obywateli w płatnościach na rzecz gminy. Postawienie zarzutów oznacza, że prokuratura uznała zawiadomienie radnych za zasadne. Nie musi to jednak oznaczać, że prokuratorskie postępowanie zakończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, wszystko będzie

...