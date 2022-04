Radni dyskutują o inicjatywie obywatelskiej. Zielone dachy także w Szczecinie?

Miś

2022-04-11 08:53:37

Trawnika nie potrafią utrzymać w cywilizowanym stanie (polecam władzom wycieczke do Poznania albo innego europejskiego miasta) a chca dachy trawiaste? Czyja to znudzona córeczka dostała takiej fanaberii? Władców czy oligarchów? Przecież o to trzeba dbać systematycznie! Kto to tutaj potrafi, skoro ulice sa zaplute, pokryte odchodami, wymiocinami i plwocinami dopóki deszcze tego nie spłuczą. Trawiaste dachy... Tenis w porcie...