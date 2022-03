Radni byli podzieleni. Szkoła ponownie obroniona

Kolejny już raz władze gminy Nowogródek Pomorski próbowały zlikwidować Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w tej miejscowości. Po raz kolejny to się nie udało.

W przygotowanej przez wójta gminy Krzysztofa Mrzygłoda uchwale o zamiarze likwidacji szkoły napisano m.in., że po przeprowadzeniu audytu oświaty wynika, że gmina powinna wziąć pod uwagę konieczność poszukiwania oszczędności w wydatkach oświatowych, co musi się wiązać z reorganizacją sieci szkół w gminie. Podkreślono, że do SP w Nowogródku Pomorskim uczęszcza obecnie 85 uczniów.

We wnioskach z audytu napisano, że przyczyną wysokiego deficytu oświaty w gminie jest zbyt duża liczba małych oddziałów, co przekłada się znacząco na większą liczbę etatów nauczycielskich. A na jednego nauczyciela powinno przypadać przynajmniej 16 uczniów. W przypadku gminy Nowogródek Pomorski żadna ze szkół tego wskaźnika nie osiąga. Dlatego w audycie zarekomendowano konieczność ograniczenia placówek oświatowych na terenie gminy. Stąd pomysł na likwidację placówki w Nowogródku Pomorskim. Gdyby do tego doszło, uczniowie ze zlikwidowanej placówki

...