Przy deptaku Księcia Bogusława X. Przebudowa pustostanu za ponad 8 milionów

Jeszcze w tym roku powinien ruszyć kapitalny remont kolejnej z pozostałych wciąż do renowacji kamienic w kwartale śródmiejskiej zabudowy przy ulicy Księcia Bogusława X 49 w Szczecinie. Przetarg na przebudowę i modernizację ogłosiła spółka komunalna Szczecińskie TBS - do której należy nieruchomość - w czerwcu. Ponad trzy dekady już czeka na inwestycję i nie jest jedynym z budynków w tej okolicy wciąż w opłakanym stanie. Od dwóch dekad, po wyburzeniach oficyn i wysiedleniu ostatnich lokatorów, to pustostan.

Poszukiwania wykonawcy prac w tym przypadku zakończyły się powodzeniem, co w ostatnim czasie bywa zwykle kłopotliwe z uwagi na galopujące ceny usług. W ubiegłym tygodniu postępowanie dotyczące tego zamówienia zostało rozstrzygnięte. Cztery firmy, które stanęły ostatecznie do rywalizacji po kilkakrotnym przekładaniu terminów składania ofert, zaprezentowały kalkulacje kosztów przedsięwzięcia w kwotach od nieco ponad 8,7 mln zł do przeszło 10,8 mln zł. Wybór padł na propozycję najtańszą, jaką złożył Zakład Ogólnobudowlany Sarmata Pawła Gągały ze Szczecina. Ta opiewa dokładnie na 8 740

...