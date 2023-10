Przejścia sugerowane… kierowcom. Testowanie cierpliwości pieszych?

Ze Starego Miasta zniknęły niemal wszystkie tradycyjne „zebry". Ich miejsca zajęły tzw. przejścia sugerowane. Testują cierpliwość pieszych. Latami i do bólu. Natomiast w wielu kierowcach obudziły poczucie uzasadnionej bezkarności. Które teraz - przy okazji realizowanych inwestycji drogowych - ma szansę rozlać się po całym Szczecinie.

Przejścia sugerowane miały ułatwić życie pieszym. Pozwolić na przechodzenie przez jezdnię także w miejscach nieoznakowanych pasami (gdzie te są np. nazbyt od siebie oddalone - przyp. aut.). Wprawdzie bez pierwszeństwa, czyli po uprzednim przepuszczeniu samochodu, ale jednak bez ryzyka ukarania mandatem.

To rozwiązanie zaczerpnięte z ulic Berlina. Gdzie świetnie się sprawdza. Jednak w realiach Szczecina…

- Nie działa albo wręcz działa na szkodę pieszych - przyznaje Karolina Grochowicka ze stowarzyszenia Idee przez miasto. - Na obecnym poziomie rozwoju kultury prawnej oraz drogowej nie jest to rozwiązanie trafione. Co przyznaję, choć to my właśnie na to rozwiązanie zwróciliśmy uwagę urzędnikom z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, pokazując praktykę ich

...