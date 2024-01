Przed nami wielkie dni. Szczecin jest szczególnie piękny na zdjęciach z drona

Koniec roku to zawsze nudne podsumowania. Nudne, bo dotyczą tego co już za nami - co przeżyliśmy i co znamy. Ale na szczęście zaraz po końcu roku jest jego początek, który skłania do snucia wizji i posiadania nadziei na lepszą przyszłość, która jest tuż, tuż. Jeszcze trochę wysiłku i będzie lepiej, jeszcze trochę energii i Odrą popłynie mleko z miodem. A, że popłynie, to nie ma co do tego wątpliwości!

Przez lata gdy mówiono gdzieś w Polsce o Szczecinie to prawie zawsze w kontekście miasta, które jest bardziej pojęciem geograficznym niż częścią narodowej wspólnoty. O dziwo, nawet Gdańsk i Olsztyn były bardziej polskie niż Szczecin. Ale nie ma tu się czemu dziwić, skoro nawet ostatnio jeden z lokalnych radnych reprezentujących tzw. nurt patriotyczny krzyczał do drugiego po niemiecku, że ten pracuje „Für Deutschland".

Na szczęście nadeszły lata 90. XX wieku i wszystko zaczęło się zmieniać. Szło ciężko, bo postrzegano nadal nasze miasto, jako te, po którym grasują „młode wilki", a jedyne ptaki jakie fruwały nad miastem to „mewki". Do tego wszystkiego jeden z byłych

...