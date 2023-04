Prohibicja jak bumerang

On

2023-04-17 11:33:21

Takie wypowiedzi w sprawie niedopuszczenia do zakazu sprzedaży, to moga pisac tylko mlodzi, nieznający realiów życia. Chcesz chcąc, to kup alkohol wcześniej, dlaczego w nocy, bo zabrakło, czy zapomniałeś?. A Zabki, to dobrze sprawdz kto jest właścicielem, a później wpisuj bzdury. Och te niedouczone inteligenty....