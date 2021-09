Problem w sercu miasta. Mieszkaniec ulicy Krzywoustego mówi – dość

Mieszkaniec ul. Bolesława Krzywoustego sytuację opisał w korespondencji do radnych miejskich. Dodał do niej kilkadziesiąt zdjęć pijących na ulicy i śpiących osób. Jak zaznaczył, fotografuje okolicę od czterech lat. A to tylko ułamek tego, co się tam dzieje. Szczecinianin sytuację opisał tak: „Naprzeciw moich okien jest bar z kebabami oraz sklep alkoholowy 24h. Działalność wspomnianych lokali sprzyja gromadzeniu się tu przez całą dobę różnych ludzi, zarówno młodych, hałaśliwych i baaardzo wulgarnych, jak i brudnych, pijaków, być

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Waldemar Paleta 2021-09-02 10:01:49 ten dzban co zaprojektował tę ulicę i kolejny dzban co to zatwierdził powinni dostać karę, grubą karę

Ekspert 2021-09-02 10:00:53 zlikwidować te cholerne murki i zbędne zieleńce i zrobić miejsca parkingowe, zostawić tylko drzewa.

STEFAN 2021-09-02 09:59:41 Krzystek tego nie widzi, on ma gdzieś ten cały syf, tak samo syf przy placu Kościuszki gdzie stoi buda na budzie, czas się zatrzymał na tej ulicy, jeden wielki dramat, katastrofa Panie Krzystek! obudź się chłopie!

Obserwator 2021-09-02 09:46:03 No do licha! Ten stan trwa w tym miejscu od lat!! Dlaczego nie interweniowano tam właściwie nigdy? Były skargi ludzi tam mieszkających jak i prowadzących tam swoje działalności gospodarcze. Czy naprawdę urzędnicy, policja nie dostrzegali tego problemu? Co się musi wydarzyć aby zrobić tam porządek? Ścisłe centrum miasta i takie widoki ! Jak to się stało że po remoncie dworca Szczecin Główny usunięto z niego patologię?

PpP 2021-09-02 09:38:18 Chcecie mieć całodobowe sklepy monopolowe? NO TO MACIE!!!!! A na Wyzwolenia jest lepiej????? Na Kołłątaja koło pętli autobusowej??? Tak samo!!!! Niestety ale te miejsca były, są i będą miejscami złażenia się patologii z całej okolicy. A jeśli ktoś tego nie jest w stanie pojąć, trudno. Będzie oglądał takie obrazki

Edek 2021-09-02 09:37:56 Jakoś nie widzę checi pomocy rodakom ze strony fundacji ocalenie , polityków i innych którzy mają pelna gębę frazesów. Tu jest właśnie pole do działania a nie na granicy z Białorusią.

Obs 2021-09-02 09:36:49 "Krzywoustego" czyli Polska w pigułce....

Elka 2021-09-02 09:21:29 Najlepiej wszystko zamknąć. O 22 drugiej wygasić latarnie, asfalt zwinąć. Od tego są służby. A może straż miejska popracuje dłużej niż do 16 a potem tylko interwencyjnie?! Policję zamiast do Warszawy i po całymi województwie rozsyłać zagonić do kontrolowania. A

Terapeuta 2021-09-02 09:15:48 Co na to miejski ośrodek pomocy i osiedlowi radni? Miasto powinno podejmować już dawno działania także ze Strażą Miejską. Policja tu nie ma nic do rzeczy bo nie ma podstawy do aresztu. Izba wytrzezwień i ośrodki terapii uzaleznień powinny działać. Przecież są pieniądze unijne do przeciwadziałania ale miastu nic się chce. Nawet drzew nie podlewają

Jacek 2021-09-02 08:47:21 Brzydzi się drugim chorym upadłym człowiekiem. Trudno są i tacy co się brzydzą człowiekiem upadłym. Ale to nas jako społeczność nie zwalnia z działań na rzecz rozwiązania problemu. Za dużo pieniędzy poszło na LGBT a zostali porzuceni prawdziwi wykluczeni czyli ludzie chorzy, alkoholicy, bezdomni i nieporadni życiowo. Na ich terapię i wsparcie pieniędzy z naszych podatków nie ma. Marszałek województwa i prezydent miasta mają pełnomocników ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Dlaczego nie reagują?

;/ 2021-09-02 08:27:20 Zgłaszać wszystko na krajową mapę bezpieczeństwa i alertszczecin.pl i do strazy miejskiej, im wiecej zgłoszen tym wieksza szansa na rozwiazanie problemu, jak nie bedzie tam monopolowego to nie beda mieli po co tam chodzi proste .To samo jest na rondzie giedroycia przy manhatanie ,oczywiscie tez monopol 24h

ehh 2021-09-02 08:12:22 A co robi Policja? Śpi?

Grigorij 2021-09-02 08:04:52 Niestety tak to wygląda pijane meliniarstwo śpi na ławkach w krzakach, wypróżnia się w rabatki i zostawia mnóstwo śmieci, młodzi nie lepsi drą się całą noc i dewastują co się da no i wyścigi gówniarzy złomami bez tłumików od kościołów do Kościuszki generalnie- brud smród ubóstwo taka jest wizytówka centrum , policji i straży miejskiej nie widać- po co mają się szarpać z pijakami i menelami, na chodniku od strony wieżowca przy blaszanych budach codziennie parkują samochody a policji nie ma....

Edmund 2021-09-02 08:03:52 Niebawem zapanuje tam spokój.Po "przemianach "na Al.Wojska Polskiego całe menelstwo przeniesie się właśnie tam.

Magdalena 2021-09-02 08:03:34 nie tylko to dotyczy ul. Krzywoustego taka sama sytuacja jest na ul.Wyszyńskiego: ryk motorów w nocy: wg moich obserwacji młodzi ludzie urządzają sobie wyścigi, najgorzej jest od piątku do niedzieli

;/ 2021-09-02 08:01:20 Rozwiazanie jest proste wystosowac petycję lub interpelacje radnych miejskich do prezydenta ile jest w miescie sklepow monopolowych w tym takich 24h, ten na Krzywoustego jest 24h to nic dziwnego ze non stop tam sa problemy, zlikwidowac ten monopol do tego kolejne na pl.kosciuszki i bedzie spokoj, patologia tez mieszka w okolicy i nie placi czynszow-eksmisja do barakow za miasto @krzywo-decyzja poprzedniego prezydenta miasta.Chodnik jest dla ludzi nie dla patoli,ławki zdemontowac

rest 2021-09-02 07:56:32 Tam non-stop powinna chodzić straż i policja. Non-stop.