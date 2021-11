Problem jakości podróży związany z SKM w relacji Szczecin – Police

Trwa dyskusja o problemach uruchomienia SKM, która ma usprawnić przewozy pasażerskie na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. W oparciu o własne przemyślenia i opracowanie, jakie wykonałem na rzecz m. Polic w 2015 r., przedstawię swoją opinię. Podstawą jest opis stanu rzeczy i wynikające z tego problemy do rozwiązania.

Współcześnie komunikacja zbiorowa w relacji Police - Szczecin jest obsługiwana przez cztery linie autobusowe. Linię 101 z Jasienicy i 107 z Polic kończące bieg na placu Rodła i Żołnierza Polskiego, a linie 102 i 103 kończące bieg na Głębokim. Linia 107 ma 30 przystanków, w tym na terenie Polic 13 przystanków, a linia 101 ma 37 przystanków, w tym na terenie gminy Police 22 przystanki. Czas przejazdu na obu liniach od pierwszego do ostatniego przystanku zawiera się w przedziale 45-55 min. W szczycie przewozowym, co 5,5 min pasażerowie z Polic wysiadają na placu Rodła i Żołnierza Polskiego. Z badania migawkowego wynikało, że 80 proc. pasażerów wsiadało na obszarze Polic, a wysiadała podobna liczba na placu Rodła, łącznie z tymi, co wsiedli na obszarze gminy

...