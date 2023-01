Prezydent ze wsparciem. Doradcy od węgla, bezpieczeństwa...

Piotr

2023-01-24 14:49:10

Dożywotni prezydent, nie trzeba wyborów przeprowadzać i tak wygra bez względu na frekwencje czy osiągnięcia. Dostojnik ma swój dwór, który rozrasta się non stop mnóstwo pełnomocników i doradców. Szczecin to miasto ze zlikwidowanym przemysłem i przejętymi usługami z gotową infrastrukturą przez niemieckie firmy, aby zbierać zyski za ciepło, wywóz smieci etc. i transferować zyski do niemieckich metropolii.