Prezydent Krzystek chciałby pomóc uchodźcom. Jest stanowisko Unii Metropolii Polskich

panie Krzystek? Codziennie w Warszawie lądują samoloty z uciekinierami z Afganistanu. Może pan podać swój adres Straży Granicznej razem z deklaracja przyjęcia i utrzymania określonej liczby uciekinierów. Ja na przykład nie chcę i nie życzę sobie żadnego dlatego mojego adresu Straży Granicznej nie udostępniam, ale Polska to wolny kraj i ma pan wolny wybór. Czekam na konkretną pana deklarację! Inaczej pana dzisiejsze wystąpienie trzeba będzie uznać za hipokryzję, a pana za dwulicowca.

Co za problem

Co z uchodźcami zrobiłby nasz Praojciec i Dobrodziej Quistorp? Czy pozostały jakieś przekazy ustne lub pisane?

A co na to Quistorp?

Welcome ! Witamy nowych ""architektow,lekarzy,inzynierow'' z Iraku,Afganistanu! Szwedzi ,Niemcy i inni doznali juz tego dobrodziejstwa.

Może okazać się dla prezydęta krzystka niefortunna w sytuacji gdy w całej Europie dochodzi do zmiany preferencji wyborczych na rzecz poglądów mocno sceptycznych wobec zjawiska migracji islamskiej. Brat i biskup mogą nie wystarczy panie prezydęcie.

Do siebie może pan zapraszać w innym przypadku trzeba spytać mieszkańców !!!

Krzystek do tej pory lawirowal.Nie wyroznial sie na tle totalnych rzadzacych w Poznaniu,Gdansku.,Wroclawiu,Sopocie,Warszawie,Lodzi.Wie ,ze to ostatnia kadencja i liczy ,ze w przypadku zwyciestwa totalnych/nie daj Boze/dostanie dobra fuche moze nawet w eurokolchozie.

Dokładnie tak. Pan Krzystek i jego polityczni przyjaciele z Unii miast wzywają rząd do ulegania prowokacji białoruskich władz. Otworzenie granice dla nielegalnych imigrantów oznacza ze juz sie jej nie zamknie. Pan prezydent dobrze to wie.

Juz oficjalnie dolaczyl do totalnych,Ten sam poziom jak ta nieszczesna z ''freie stadt danzing'' lub ''wlodarz'' z warszobyla.

Edek

2021-08-24 15:22:49

Panie krzystek jak pan chce im pomagać to proszę ich zabrać do swojego domu .Nie chcemy islamskich enklaw w Polsce. Podobno zna się pan na prawie to przypomnę panu ze granice państwa mozna przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach a nie gdzie się komu podoba. Przestańcie działać na szkodę wlasnego kraju .