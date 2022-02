Preferencje, opinie, pułapki. Celebrując dzień zakochanych

Badanie „Walentynki marzeń według Polaków" pokazało preferencje dotyczące spędzania tego święta, jego postrzeganie i związane z nim… pułapki. Serwis Prezentmarzeń sprawdził, czy traktujemy je poważnie czy z przymrużeniem oka. I co ma największe znaczenie w celebracji dnia zakochanych.

Aż 75 proc. Polaków biorących udział w badaniu deklaruje, że obchodzi walentynki. 23 proc. respondentów z tej grupy zaznacza, że tylko jak jest w związku, a 3 proc. świętuje niezależnie, czy ma aktualnie partnera lub partnerkę. Ponad połowa zapytanych oświadcza, że traktuje to święto poważnie. Według 31 proc. respondentów to dobra okazja, aby pokazać, że zależy nam na drugiej połowie. Zdaniem 28 proc. poważne potraktowanie tego święta to dowód miłości wobec drugiej połowy.

Aż 46 proc. ankietowanych uważa, że największe znaczenie w świętowaniu walentynek ma wspólnie spędzony czas tego dnia. Według 22 proc. to pokazanie miłości jest kluczem do sukcesu w celebracji dnia zakochanych. Zdaniem 19 proc. respondentów najbardziej istotne jest wybranie odpowiedniej atrakcji, która podkreśli wagę tego święta. Z

...