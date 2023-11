Prąd z odpadów zasili szczecińskie autobusy elektryczne

Plan zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów SPA „Klonowica” obejmuje trzy punkty poboru. To stacja ładowania autobusów przy ul. Kołłątaja, Owocowej oraz przy ul. Kolumba. W stacjach tych ładowane są autobusy linii nr 75, 87 i 51. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Od stycznia 2024 roku do zasilania komunikacji miejskiej w Szczecinie będzie wykorzystywana energia wyprodukowana z odpadów. Prąd od EcoGeneratora trafi nie tylko do Tramwajów Szczecińskich, ale także do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica".

Dzięki energii elektrycznej wyprodukowanej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, czyli EcoGenerator, świecą już m.in. latarnie uliczne i sygnalizacje świetlne w całym mieście (umowa z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego), działa też Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Podobnie będzie i w przyszłym roku. Do tych jednostek dołączą miejskie tramwaje i autobusy.

Plan zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica" obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku i trzy punkty poboru. To stacja ładowania autobusów przy ul. Kołłątaja, Owocowej oraz przy ul. Kolumba. W stacjach tych ładowane są autobusy linii nr 75, 87 i 51.

Planowane roczne zużycie energii elektrycznej ma wynieść 1 tys. 200 MWh, a łączna wartość netto planowanego zakupu energii ma

...