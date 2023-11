Praca jest moją pasją. Rozmowa ze szkoleniowcem żeńskiej Pogoni

Rozmowa z Piotrem Łęczyńskim, szkoleniowcem żeńskiej Pogoni

Od lipca tego roku trenerem piłkarskiej żeńskiej Pogoni Szczecin jest Piotr Łęczyński, który zastąpił na tym stanowisku Roberta Dymkowskiego. Pod jego wodzą zespół nie poniósł jeszcze porażki, wygrał 6 spotkań, 2 razy zremisował i jest liderem Orlen Ekstraligi kobiet. Wykorzystaliśmy przerwę w rozgrywkach i porozmawialiśmy ze szkoleniowcem szczecińskiego zespołu.

- Jak się zaczęła pana przygoda z trenowaniem?

- Od zawsze analitycznie patrzyłem na piłkę nożną. Trenowanie zacząłem bardzo wcześnie, nie mając jeszcze 20 lat, wtedy zdobyłem pierwsze uprawnienia trenerskie. Pracę zaczynałem w SALOS-ie, prowadząc grupy dziecięce i młodzieżowe, gdzie już wtedy praca stała się moją pasją i tak trwa to do dzisiaj. Czas w SALOS-ie wspominam szczególnie, poznałem tam wielu wspaniałych ludzi, a ksiądz Tadeusz Balicki w doskonały sposób prowadził grupę wielu trenerów. Pozwolił nam się rozwinąć i to jemu z pewnością dużo zawdzięczam. Po latach niesamowitej przygody przeniosłem się do Pogoni Szczecin, w której zostałem na wiele lat,

...