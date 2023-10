Piłka nożna. Ina płynie dalej

Ina po zwycięstwie z Odrą. Fot. MKS Ina Goleniów/Facebook

Za nami 13. kolejka rozgrywek piłkarskiej IV Ligi, a w spotkaniu beniaminków, którzy w nazwie mają rzekę i posiadają identyczne barwy klubowe - lepsza okazała się Ina Goleniów, pokonując Odrę Chojna 2:1.

Dla gospodarzy obie bramki strzelił Damian Banachewicz, zaś dla gości trafił Ksawier Młyński. Spotkanie miało odbyć się w Chojnie, lecz ze względu na zły stan murawy - mecz przeniesiono do Goleniowa. Dla Iny było to piąte zwycięstwo z rzędu. Chemik Police przegrał na wyjeździe z Białymi Sądów 1:2, choć wygrywał po bramce Dominika Dąbrowskiego. Wyrównał Sebastian Inczewski, a na kwadrans przed końcem zwycięstwo Białym zapewnił Grzegorz Magnuski. Drugą porażkę w tym sezonie poniosła Polski Cukier Kluczevia Stargard, która przegrała z Mechanikiem Bobolice 2:3, choć do przerwy prowadziła 2:0. Bramki dla gości zdobyli Przemysław Brzeziański i Michał Magnuski, a dla gospodarzy: Kamil Schab, Marcel Graczyk i Marcin Krysztoforski. Iskierka Mirand Szczecin wygrała z rezerwami Błękitnych Stargard 4:0, a gole dla przyjezdnych zdobyli: Michał Kochanowski (2), Konrad Data i Dominik Grochowski. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odniosła Unia Dolice, która zwyciężyła Orła Wałcz 3:2. Gospodarze dwukrotnie prowadzili po golach Jakuba Jaworka i Cezarego Buraka, ale goście odpowiedzieli bramkami Dmytro Donosa (2) i Dominika Kusia, który zwycięskiego gola zdobył w ostatniej minucie meczu. Liderem tabeli nadal jest Wybrzeże Rewalskie Rewal, które w szalonym meczu pokonało na wyjeździe MKP Szczecinek 6:3. Dla MKP bramki strzelili: Daniel Czerwiński (2) i Mateusz Górny, a dla gości: Paweł Krawiec, Damian Gałosz (2) i Wiktor Sawicki, który skompletował hat-tricka, a wszystkie gole zdobył po strzałach głową. ©℗ (PR)