Poradnia w zawieszeniu. Jeszcze trudniej do psychiatry

do biedaka

2023-07-26 13:08:35

ginącego. Skoro są "panie Janiny" ze "skrobanymi" problemami to psychiatrzy mają się dobrze. Gdy pacjent skarży się; - urwało mi nogę to można stwierdzić, sprawdzić cz mu "służba zdrowia" pomogła. Gdy "pani Joanna" twiedzi iż ma "traumę" to .. jak sprawdzić działalność "służby zdrowia"? Masz rację "na choroby psychiczne" i ich lekarzy z przedstawicielami leków psychiatrycznych nie ma rady. P.S. - działa "demokracja liberalna" (kapitalizm).