Pomorzany upominają się o spokój

Wydarzeniem, które po raz kolejny przepełniło czarę goryczy, był akt wandalizmu na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej. Dyrekcja placówki poinformowała o namalowaniu na szkolnym murze graffiti, zniszczeniu przez nieznanych sprawców urządzeń placu zabaw oraz o zaśmieceniu terenu wokół niego. To miejsce upodobali sobie lokalni biesiadnicy - często są tam znajdowane butelki i puszki po alkoholu. Świadczy to o tym, że teren wokół szkoły jest słabo monitorowany przez służby odpowiedzialne za spokój i porządek.

Komentarze

@Nazwa 2023-08-28 21:38:53 Tak masz 100% , skoro potrafili ich przekonać by na nich głosowali to powinni dać radę przekonać by zadbali o dzielnicę

Edek 2023-08-28 21:20:25 Tylko surowa nieuchronna kara może ukrócić patologie. Karać pracami porządkowymi w mieście to ich nauczy. Tylko czy wolne sady sa w stanie skazać kogoś? Wg sądu to niska szkodliwosc spolecznz czynu.

Nazwa 2023-08-28 20:57:45 Tacy są szczecinianie. Śmieci rzucają gdzie popadnie, całe podwórka zawalają gratami, niszczą. I wołają: a czemu prezydent nie sprząta?! Kurier o tym ciągle pisze, a oni i tak ciągle syfią. Może radni powinni robić pogadanki dla szczecinian. Uczyć, że odpadek się wrzuca do śmietnika, a jak nie ma miejsca, zabieramy ze sobą. Podobnie wiata. Nie ciskamy kamieni, nie wymiotujemy, nie mażemy. Trzeba to powiedzieć tym szczecinianom. Zadanie dla tych radnych, stukać do drzwi i nauczać.

Grześ 2023-08-28 20:50:41 To prawda Pomorzany staczają się . Brakuje jeszcze opisu seksu bezdomnych na skwerku przy sp 55 za blokiem przy Milczańskiej. Poprawność polityczna nie pozwala opisać eksperymentu społecznego. Nagle w ciągu roku, dwóch lat większość dzieci na podwórkach mówi w innym języku. Mniejszość Polska w tej istnej Małej Odessie, południowego Szczecina czuje się dziwnie. Na razie jest separacja, bez większych konfliktów. Da się zauważyć tak ogólnie trochę inna kulturę, np w zakresie czystości.