Pomnik czy zapomnienie? Wojewody Borkowicza życie i przypadki

SromotnikBezwstydny

2021-05-23 10:00:23

Pan pułkownik-wojewoda L.Borkowicz to w y b i t n a postać i w Szczecinie i Pomorzu lecz i w historii Polski. Walczył z inż. Zarembą o polski Szczecin i z Germanią i z Sowietami. Jeżdził do dowództwa sowieckiego w ruskiej strefie okupacyjnej w Germanii i wykłócał się o Polski Szczecin, o polskie jednowładztwo ,wszak żywioł niemiecki wracał do miasta i stanowił tu swoje władze; Niebuszewo , Gumieńce były przez nich już opanowane a polskie władze musiały emigrować do Piły i Koszalina..