Polski rząd wciąż się domaga reparacji od Niemiec. Długi cień drugiej wojny światowej

FIGO

2021-08-08 10:08:15

Należy żądać odszkodowania i od Niemców i od Rosjan. Trzeba wybić z głowy potencjalnym napastnikom obecnych czasów bezkarność takiego postępowania . Putin jakby dostał rachunek za zniszczenie Ukrainy ,to by mu dało do myślenia ! Tylko kto będzie EGZEKUTOREM ewentualnego WYROKU, jak USA , też napada na słabszych !