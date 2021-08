Polski Ład, samorządy, podatki

Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowała posiedzenie otwarte poświęcone Polskiemu Ładowi. Politycy Platformy Obywatelskiej rządowe plany recenzowali krytycznie.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz nakreślił regionalny kontekst. Przypomniał, że w województwie zachodniopomorskim trzonem gospodarki jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

- To wyraz zaradności mieszkańców - ocenił. - Ale to także wynik bardzo trudnego przejścia transformacji ustrojowej i gospodarczej na Pomorzu Zachodnim. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego są ambitni i zaradni, postanowili się nie poddawać, założyli firmy. Ślad tego mamy do dziś.

Marszałek powiedział, że założenia Polskiego Ładu budzą zaniepokojenie samorządów związane z ryzykiem utraty części wpływów z podatków.

- Minister finansów powiedział, że to, co przedstawił rząd, to finansowe fair play. Ja mam raczej wrażenie, że to brutalny faul na ludziach najbardziej przedsiębiorczych, tych, którzy uczciwie płacą podatki i którzy w czasie kryzysu związanego z

