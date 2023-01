Po co gminie taki powiat? Powiat myśliborski woli Dębno

Gmina Barlinek od dawna musi się sama borykać z kłopotami finansowymi Szpitala Barlinek sp. z o.o. Drugi, mniejszościowy właściciel spółki - powiat myśliborski, od pewnego czasu przestał dotować placówkę. Różnie się przy tym tłumaczy, dając zarazem pieniądze… szpitalowi w Dębnie.

W trakcie ostatniej w starym roku sesji barlineckiej Rady Miejskiej, pod adresem władz powiatu padło wiele gorzkich słów z ust burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego.

- We mnie przelała się czara goryczy, po ostatnich decyzjach Rady Powiatu myśliborskiego - mówił m.in. burmistrz D. Zieliński. - Chodziło o podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników szpitala w Barlinku w zakresie dopłat, aby pokryć stratę szpitala, która była na koniec 2021 roku. Miało się to odbyć albo przez dokapitalizowanie spółki, albo poprzez dopłaty. W konsekwencji prezes szpitala przygotował projekt uchwały o dopłatach. Zgodnie z intencją wspólników. Powiat myśliborski nie wyraził jednak na to zgody. Za to na sesji Rady Powiatu przyjęto uchwałę o zbyciu udziałów w szpitalu na rzecz Barlinka. I tyle. Żadne pieniądze do szpitala

...