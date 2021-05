Piekło internetu. Licealiści walczą z cyberprzemocą

W czasie pandemii, gdy izolacja sprzyja spędzaniu więcej czasu w sieci, cyberprzemoc jeszcze bardziej wkradła się w życie internautów. Niepochlebne komentarze, niewybredna krytyka, trolling, flaming, czyli wojna na obelgi, stalking, fake newsy, hacking - to tylko niektóre odmiany cyberprzemocy. Licealiści z II LO w Koszalinie postanowili z nią walczyć. Realizują projekt pod nazwą „Piekło internetu".

Cyberprzemoc dotyka wielu

Paula Rodak opowiada w internecie o życiu gwiazd, popularnych kiedyś i dziś. Youtuberka przyznaje, że dość często spotyka się w sieci z cyberprzemocą.

- To są m.in. niepochlebne komentarze pod moimi filmami, ale dostaję też nieprzyjemne wiadomości prywatne - opowiada influencerka. - Hejterzy oglądali moje social media, żeby mieć punkt zaczepienia, a potem na moim kanale zamieszczali komentarze, które miały sprawić mi przykrość, dać do zrozumienia, że nic nie znaczę. Krytykowany jest na przykład mój wygląd, nos, ubranie. Hejtują mnie z powodu mojej pewności siebie. Nie jesteśmy jako społeczeństwo przyzwyczajeni do inności. Jak coś jest

