Petycja pasażerów. Drogi powolny ekspres

- Zgodnie z rozkładem jazdy PKP czas podróży pociągiem pomiędzy Warszawą a Szczecinem wynosi nawet do 8 godzin. Od 4 lat pasażerowie czekają na zakończenie remontu sieci kolejowej, po którym czas podróży miał ulec skróceniu poniżej 5 godzin - tłumaczy Adam Kościelak, jej autor. - Remont ten, który zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami miał zostać ukończony w grudniu 2022 roku, zgodnie z najnowszymi doniesieniami ma potrwać jeszcze do końca roku 2023.

Pod pismem z 13 stycznia, skierowanym do prezesa zarządu PKP Intercity oraz ministra infrastruktury, do środy podpisało się ok. 100 osób. To prośba o wsparcie od mieszkańców Szczecina, którzy w ocenie autora petycji od ponad 4 lat są praktycznie odcięci od racjonalnego połączenia kolejowego ze stolicą Polski.

Szczecinianie od lat narzekają na połączenia kolejowe ze stolicą. Podróż trwa długo, godziny odjazdów są niedogodne, a ceny biletów pozostawiają wiele do życzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w petycji, która kilka dni temu pojawiła się w internecie.

Komentarze

@@Już niedługo 2023-01-19 19:28:15 I będą szczęśliwi... Życie jest pełne szczęścia, ludzie nawet w obozach koncentracyjnych mimo nieustannego zagrożenia np poznawali miłość swojego życia, nawet pół bochenka chleba mogło być pełnią szczęścia... I o to w tym chodzi... Trzeba ludziom zabrać wszystko i dać im niewiele a wtedy będą szczęśliwi.

@Już niedługo 2023-01-19 16:01:13 Z kim ty rozmawiasz? Oni sami np. jeżdżąc 10-15 letnimi samochodami, bo na nowsze ich nie stać nic sobie nie robią z zakazu rejestracji aut spalinowych, czy podatku (już wkrótce!) od ich posiadania. Zamiast protestować i wywalić na zbity pysk polityków, którzy to proponują, oni myślą, że ich to nie dotyczy. Tak samo myślą, że Schwab ich nie dotyczy o ile w ogóle wiedzą kto to jest. Za chwilę poumykają ich w miastach 15 minutowych i będą tam siedzieć jak barany w zagrodzie.

gdzie wojewoda? 2023-01-19 15:55:37 gdzie ten gwiazdor, zawsze pierwszy do zdjęć, ale żeby zrobić coś dla ludu to go nie ma.

@Jacek 2023-01-19 15:26:15 Tak to prawda ale marszałek nie reaguje. To są te słynne pociqgi co je marszałek z Owsiakiem maluje. Może by raczej pomysleli wreszcie o pasażerach a nie o duperelach. Pasażer chce jechać wygodnie, dogodnie i punktualnie i czysto. Malunki tego nie zapewniają

Już niedługo 2023-01-19 14:23:27 Klaus Schwab z znajomymi zrobią wam taki nowy wspaniały świat że takie problemy przestaną być ważne, nie będziecie niczego posiadać i nigdzie się przemieszczać i bedziecie szczęśliwi.

@Klara 2023-01-19 14:13:19 No tak, bo od 8 lat ciągle rządzi nami PO. A co takiego ten twój uwielbiany PiS zrobił w tym temacie przez 2 kadencje?

Jacek 2023-01-19 13:09:19 Następnym problem to pociąg Szczecin-Kołobrzeg ludzie w godzinach szczytu jadą dosłownie jak śledzie i od lat nikt z tym nie robi.Jak groch o ścianę rzucał.

Simca 2023-01-19 13:02:46 Podróz koleją ze Szczecina do Warszawy można zestawić z wypowiedziami ministra ds infrastruktury i filmikami reklamującymi rozwój kolei dużych prędkości w Polsce. No i co ? No i mamy gotowy scenariusz na kabaret.

Zdziwiony 2023-01-19 12:57:23 Nikt z zainteresowanych podróżnych nie dowiedział się że nowe okrężne trasy i wydłużenie przejazdu są związane są z modernizacją linii Szczecin Poznań Warszawa? Planowany czas zakończenia modernizacji to 3 kwartał 2023. Dziękuję że mogłem pomóc aczkolwiek ze zdziwieniem

czesz 2023-01-19 12:46:55 tak Pani Klaro żeby nie ten Tusk to i pendolino by było ,a tak to ni ma

Wolny najmita 2023-01-19 12:01:05 Na stronach internetu można łatwo znaleźć archiwalne rozkłady jazdy z lat II wojny kolei niemieckich na tych trasach. Wstyd porównywać czasy przejazdów. O ile jeszcze obecnie istnieją te linie kolejowe

🚄 🚄 Wróbel 2023-01-19 11:55:45 Czego nie rozumiecie robaki, kolej nie jest dla pasażerów. Kolej jest dla zarządów, dla prezesów spółek od torów, prezesów od trakcji, prezesów od wagonów, lokomotyw, prezesów spółek od sprzątania. Czy po tylu latach jeszcze nikt tego nie zrozumiał 💲 Pasażer nikomu nie jest do tego potrzebny.

@sromotnik 2023-01-19 11:37:58 Dlaczego twoje SLD nie zrobiło świetnego szybkiego połączenia z Warszawą tak jak nie zrobiło gazociągu do Norwegii?

SromotnikBezwstydny 2023-01-19 10:58:55 Ze zdziwieniem jadąc z Wa-wy do Szcz-na stwierdziłem ,że z Poznania zawieżli mnie do K o s t r z y n a n/Odrą... Następnie przez Mieszkowice, Podjuchy dowlekli się do Szczecina ... Ech, PKP i kacza PRLka... Kiedy ten twór zniknie z Polski ???

Nie narzekajcie! 2023-01-19 10:46:00 To wasz wybór, takich sobie wybraliście reprezentantów w parlamencie i w europarlamencie... Nie ma co narzekać, skoro nie chce wam się cisnąć swoich reprezentantów to widać problem nie jest aż tak ważny jak mówicie.

cesio 2023-01-19 10:12:29 podobnie jest z dojazdami na południe - do Krakowa i Katowic, aby zajechać na 10 rano, do wyboru jest albo wyjazd dnia poprzedniego z noclegiem, albo przyjazd o 4 rano albo wyjazd wieczorny z przesiadką o 2 w nocy w Poznaniu. Brak jest określeń dostatecznie obelżywych

? 2023-01-19 09:38:34 A kogos stac na bilety i kosmiczne ceny ? taniej samolotem poleciec