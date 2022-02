Pesymizm konsumentów. Rok 2021 z pandemią w tle

Co trzeci Polak przewidział, że korona-kryzys potrwa dłużej, a co czwarta osoba uważała, że przestanie negatywnie wpływać na domowe finanse dopiero za ponad dwa lata. Tak wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przeprowadzanego pod koniec roku 2020.

Za nami kolejny rok funkcjonowania w korona-kryzysie. Pandemia obniżyła dochody niemałej części Polaków (46 proc.) i w zauważalny sposób odbija się na naszym dobrobycie finansowym. Jak pokazują dane Intrum, w 2022 rok wkroczyliśmy z nowymi-starymi troskami. Oprócz rosnącej inflacji najbardziej obawiamy się kolejnych lockdownów i konsekwencji następnych fal koronawirusa. Blisko jedna czwarta konsumentów w naszym kraju uważa, że pandemia przestanie mieć negatywny wpływ na ich sytuację finansową, tzn. na zdolność do płacenia rachunków na czas i oszczędzania dopiero za ponad dwa lata.

Pierwsze oficjalne wzmianki o zachorowaniach na COVID-19 pojawiły się w grudniu 2019 r., a w marcu 2020 r. mówiliśmy już o pandemii. To wystarczający czas, aby przyzwyczaić się do „nowej" rzeczywistości… albo do ciężkich czasów dla naszych

...