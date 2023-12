Pasażerowie się skarżą na Wi-Fi. Dostęp dla „małych porcji danych”

Tak wychowana młodzież , aż się prosi o zakosztowanie losów Ukraińców . Nawet nie ruskie , ale obleśne bydło zza Kaukazu pokaże młodzieży standardy innego życia . To Ona zdecydowała w wyborach oddanie swojego losu w niepewne ręce komunistycznej Europy . Kacap czekał na to latami . Obecnie bierze Ukrainę , a za chwilę Łotwę , Litwę , Estonię . Na Polskę przyjdzie również czas , gdy dzisiejsza młodzież będzie miała swoje dzieci . Nie ma większego bólu jak być świadkiem cierpienia i śmierci ich.

Dodam tylko, z wielokrotnych obserwacji, że nie tylko się nie odezwie ale pewnie jeszcze pod nosem mruczy "co za niewychowana młodzież". Takie zachowanie nie pomaga, wręcz przeciwnie, wywołuje u młodzieży odruch obronny i jeszcze większą niechęć do ustępowania miejsca takiej osobie. Ostatnio jakiś niewychowany młodzieniec puszczał muzykę z telefonu denerwując innych pasażerów. Jako jedyny zwróciłem uwagę że nie jest sam. Przeprosi i ściszył bez marudzenia. Kto pyta(grzecznie) nie błądzi

@Senior

2023-12-11 18:51:19

A czy pan szanowny senior języka w gębie nie ma? Nie taka młodzież zła jak ją malują. Idę o zakład że gdyby pan się uprzejmie zapytał "młody człowieku czy ustąpiłbyś mi miejsca" nikt by nie odmówił. Ale jak znam życie i roszczeniowość osób starszych, która z tego wpisu aż bije, słowem się pan nie odezwie i czeka na to że ktoś się domyśli że chce usiąść. Może po prostu szanowny senior nie wygląda na takiego co potrzebuje miejsca siedzącego, czyli tylko pogratulować młodego wyglądu.