Park na psim polu pod znakiem zapytania. Trzy oferty i znów bardzo drogo

Trzy oferty tym razem, a nie jak poprzednio dwie, wpłynęły do ZUK w powtórzonym przetargu na urządzenie od podstaw nowego szczecińskiego parku na tzw. psim polu pośrodku osiedla Zawadzkiego-Klonowica między blokami przy ulicach Szafera, Marlicza i Zawadzkiego. Marna jednak z tego faktu pociecha, bo wszystkie znów są bardzo drogie.

Czeka więc nas zapewne powtórka scenariusza, czyli kolejne unieważnienie postępowania. Jeśli dodatkowa pula środków w budżecie miasta nie zostanie zabezpieczona, to o inwestycji można będzie na jakiś czas znów zapomnieć.

Zakładany wydatek na to całe przedsięwzięcie, a dokładniej na jego ledwie pierwszy etap, to łączna kwota 2 925 517 zł. Koperty z ofertami zostały otwarte przed tygodniem. Niespodzianki nie było. Najtańsza z kalkulacji, jakie tym razem wpłynęły od zainteresowanych firm do ZUK, opiewa na prawie milion złotych więcej. I nie zanosi się, że którykolwiek z potencjalnych wykonawców podejmie się tego zadania, przy rosnącej niezmiennie inflacji, za sumę, jaką w budżecie miasta na ten cel w tym roku przeznaczyli radni.

Najniższą cenę spośród

...