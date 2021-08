Pandemiczne rejterady

Niedawno sezon zakończyli tenisiści stołowi. Nie brakowało ciekawych pojedynków, niespodzianek i… zespołów wycofujących się z rozgrywek. O wszystkich opowiedział nam Maciej Stadnik, doświadczony zawodnik III-ligowego klubu UKS-T Victoria Chojna, który rozegrał już ponad 150 pojedynków w rozgrywkach ligowych.

W II lidze w grupie północnej pierwsze miejsce zajął zespół Championa Police, a trzecie przypadło drużynie Visonex LUKS TOP Wierzbięcin. Jeżeli chodzi o te dwa zespoły, to obyło się bez większych niespodzianek. Jednak 4. miejsce dla STS-u Dębno było już niespodzianką.

- Jak na beniaminka II ligi, to zajęli wysokie miejsce. Najczęściej zespoły, które awansują do II ligi, bronią się przed spadkiem. Różnica poziomów między II i III ligą jest bardzo duża. Z rozgrywek wycofał się ATS Stargard, co dało nadzieję na utrzymanie zespołowi STLA Szczecinek, który moim zdaniem zająłby ostatnie miejsce w grupie - powiedział Maciej Stadnik.

W minionym sezonie jego zespół zakończył zmagania na 9. miejscu, choć apetyty były na środek tabeli.

- Byliśmy beniaminkiem III ligi. Celem głównym było

...