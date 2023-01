Padli ofiarą drogowego absurdu

Wynająć dobrą kancelarię z Warszawy i tak złupić odszkodowawczo urzędników żeby zęby im same wypadły ( bez wybijania ). Do tego zadośćuczynienie, sprawa karna z 231 KK i innych + zakaz pełnienia określonych funkcji. Dla niektórych potrzebna jest " śmierć cywilna" żeby mózg zaczął funkcjonować.

Karol

2023-01-18 22:20:58

Dobrze napisane Pani redaktor,, absurd drogowy ,,mieć lokal mieszkalno usługowy ,nie masz wjazdu przed swoją chatę, bo jakiś ,,inteligent ,,zaplanował tam pasy.I rozumiem ,że wy w tej mieścinie macie policyjny monitoring całodobowy ,policja siedzi i wyłapuje wszystkie wykroczenia .Proponuję wyjść do ludzi,ostrzec ,doradzić a nie karać mandatami on line .Pozdrowienia Piotr i walcz o to co się należy