Pacjent w bólu, lekarz z blokadą

To dramat dla pacjentów potrzebujących silnych leków przeciwbólowych, które przynoszą ulgę w cierpieniu. Ale też duży problem dla ich lekarzy, którzy nie mogą im wypisać e-recepty na taki lek.

Wszystko zaczęło się w środę (2 sierpnia), kiedy w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które miało rozwiązać problem tzw. receptomatów - czyli niekontrolowanego wystawiania recept przez internet tylko na podstawie wywiadu (ankiety) online. Zaburzyło ono jednak w ogóle wypisywanie silnych leków przeciwbólowych, nawet podczas bezpośrednich kontaktów lekarza z pacjentem. Od tej pory bowiem lekarz ma obowiązek zweryfikowania, ile recept na tego rodzaju leki pacjent już zrealizował. I musi to zrobić tak, żeby o tej weryfikacji „wiedział" system - a nie zawsze jest to możliwe. Do tego sam system nie informował, dlaczego blokuje lekarzowi możliwość wystawienia recepty.

- „Brak możliwości wystawienia recepty na lek zawierający substancje narkotyczne" - taki komunikat dostaję przy próbie wystawienia recepty - usłyszeliśmy jeszcze w piątek rano od jednego z lekarzy tanowskiego hospicjum.

-

...