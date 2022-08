Bez bólu szybciej zdrowieją. Zbierają na sprzęt potrzebny dla operowanych dzieci

Potrzeba 110 tysięcy złotych, żeby u dzieci po operacjach ortopedycznych przeprowadzanych w szczecińskim szpitalu zmniejszać odczuwanie bólu w sposób bardziej skuteczny i bezpieczny. Jest połowa tej kwoty. Zbiórka trwa. Każdy może ją wspomóc dobrowolnym datkiem. Specjaliści z Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu szpitala klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie tę nowoczesną metodę uśmierzania bólu już stosowali - dzięki użyczonemu im sprzętowi. Zależy im, żeby ten sprzęt trafił do nich na stałe.

Krioanalgezja (kriolezja) to technika zamrażania nerwów odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Efekt trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy i nie uszkadza struktury nerwu. Jest to metoda znacznie bezpieczniejsza niż farmakoterapia. Leki przeciwbólowe mogą bowiem wywoływać reakcje alergiczne, a najczęściej przedłużają czas rekonwalescencji i tym samym pobytu w szpitalu.

Stowarzyszenie Port Szczecin, żeby pomóc w zakupie sprzętu niezbędnego do stosowania tej nowoczesnej metody uśmierzania bólu, założyło internetową zbiórkę na Pomagam.pl. Organizacji tej pomagają: Stowarzyszenie Extreme Wolf i Human Waste Zone. Do zebrania było 110 tysięcy złotych. Do tej pory udało się zgromadzić mniej więcej połowę tej kwoty.

- Zastosowanie zabiegu krioanalgezji umożliwi znaczne ograniczenie odczuwania bólu, co poprawi bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz ich rodzin - mówią organizatorzy zbiórki. - Na świecie krioanalgezja stosowana jest powszechnie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. W Polsce dotychczas kriolezją leczymy pacjentów dorosłych, jednak chcemy umożliwić dostęp do korzyści płynących z tej metody również dzieciom.

Ta nowoczesna metoda będzie stosowana przy operacjach m.in. wad wrodzonych (np. stopy końsko-szpotawe), skrzywień kręgosłupa, przykurczów czy rekonstrukcji stawów.

Sprzęt umożliwiający wykonanie zabiegu krioanalgezji trafi do Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest to jedyna placówka zajmująca się kompleksowym leczeniem młodych pacjentów w województwie zachodniopomorskim. Specjalizuje się w leczeniu schorzeń ortopedycznych i skutków urazów narządu ruchu. Leczy ponad tysiąc osób rocznie. Klinika posiada profesjonalny personel medyczny oraz dysponuje wieloma możliwościami diagnostyki.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/leczeniebezbolu.

(sag)