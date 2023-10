Ożywienie na północy Szczecina. Przetarg goni przetarg

- Przebudowę ulic Kredowej, Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej i budowę nowego odcinka ulicy Czesława Miłosza zrealizuje Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Rozstrzygnięty został przetarg na I etap projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych" - poinformował kilka dni temu Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 38 379 497,41 zł brutto.

Przebudowa dróg w północnej części Szczecina wydaje się coraz bardziej realna. Po otrzymaniu dofinansowania miasto ogłosiło dwa przetargi. Jeden już rozstrzygnięto, termin rozpoczęcia drugiego został przesunięty. Efekty prac powinny być widoczne za ok. 1,5 roku.

Komentarze

Bogdan 2023-10-26 21:09:18 To już chyba ostatnie inwestycje w mieście . Nowy rząd to nowe porządki. Jeszcze nie przejęli władzy to już narzekają że brak pieniędzy.

@ekspert 2023-10-26 20:05:19 O, to musisz poczekać aż PiS dojdzie do władzy - nowa talia złożona z samych asów i jokerów twierdzi że "piniendzy nie ma i nie bendzie"

Karol 2023-10-26 19:53:41 Ożywienie ale na Warszewie. Reszta dzielnicy Szczecin Północ nic z tego nie ma.

@ekspert 2023-10-26 18:05:34 Na gumieńcach już ożywienie było. Mieliście dostać przedszkole, to paroma oszołomami załatwiliście tak, że nadal są chaszcze dla pijaczków. Przy okazji naciągając pozostałych mieszkańców miasta na odszkodowanie dla wykonawcy, który nie mógł wybudować tego potrzebnego budynku.

biedni mieszkańcy 2023-10-26 17:32:35 Współczuję mieszkańcom okolic gdzie ta partacka firma MTM będzie wykonywać prace. Uciążliwość dla mieszkańców to wizytówka tej firmy. Ale przynajmniej miejscowy sklep monopolowy zarobi na małpkach dla robotników xD A tak bardziej serio: dlaczego ta firma nie ma jeszcze bana na przetargi w tym mieście? Po tym co odwaliła na międzyodrzu, wojska polskiego i placu zwycięstwa? Wszystko za co się biorą obraca sie w jedną wielką fuszerkę i nie powinni już nigdy więcej wygrać żadnego przetargu

pis zdążył dać 2023-10-26 17:29:32 mam nadzieje że PO nie cofnie tego jak to tusk z tunelem w świnoujściu to zrobił .Szkodza że obwodnica zachodnia nie będzie realizowana bo tusk lewobrzeżną część Szczecina uważa że to niemcy , zresztą też bym nie zabiegał tutaj o wyborców bo głosy tutaj tusk ma pewne bez wysiłku.

kiedy wc miejskie ? 2023-10-26 15:22:11 W małym Gryfinie przy parku, blisko Starostwa, hali i urzędu miejskiego stoi mały budynek z dwoma całodobowymi wc. Cena 2 złote, toaleta oświetlona, woda, papier, wieszak, umywalka, automatyczne otwieranie drzwi, alarm dla potrzebujących - pełna kulturka. Temat miejskich toalet w Szcz to dla urzędników prawdopodobnie obszar nierozpoznany i niezbadany, podobnie jak pochodzenie Puma Punku w A. Południowej. Osoby w razie potrzeby w Szcz korzystaja z parków, gastro i Galerii handl.