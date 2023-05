Oszuści polują na bliki

Szpiegujące oprogramowanie stało się przyczyną kłopotów rodziny z Kołobrzegu. Oszuści weszli na facebookowe konto 55-latka i rozsyłali prośby o podanie kodu blik. Wyłudzili 1000 zł.

55-letni mężczyzna, przeglądając wiadomości na Facebooku, natknął się na nagłówek o tragicznym wypadku rodziny Stuhrów i śmierci znanego aktora. Informacja wyglądała na nową, bo opublikowana została zaledwie godzinę wcześniej. Gdy kliknął w nią, aby się więcej dowiedzieć, nic szczególnego się nie otworzyło. Prawdopodobnie jednak zainfekował w ten sposób swojego smartfona.

Kilka dni później wybrał się z córką na wystawę psów do Manowa. Gdy spokojnie podziwiał czworonogi, zatelefonowała do niego żona, dopytując, po co był mu kod blik. Wtedy oboje zorientowali się, że padli ofiarami przestępców. Szybko okazało się, że prośby o podanie blików rozesłano z jego aplikacji Messenger do kilkudziesięciu jego

...