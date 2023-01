Ostatnie dni mostu w Podjuchach

W pobliżu mostu kolejowego w szczecińskich Podjuchach układane są nowe tory. Stary most zostanie zamknięty, a obok powstanie nowy, dwutorowy. Znajdujący się w Szczecinie jedyny czynny kolejowy most zwodzony w Polsce, umożliwiający przejazd pociągów nad Regalicą, za kilkanaście dni ma być wyłączony z eksploatacji. Pociągi pojadą objazdem.

Ruch pociągów na trasie Szczecin Główny - Gryfino - Rzepin - Wrocław odbywał się będzie objazdem przez Szczecin-Dąbie. W tym czasie wykonująca prace firma Budimex będzie mogła przystąpić do częściowej rozbiórki starego obiektu mostu. Zachowane ma być historyczne przęsło zwodzone. Nowy, tym razem dwutorowy most, powstanie obok starej przeprawy. Będzie wyższy i zelektryfikowany - na starym moście na czas przepływania statków przęsło jest podnoszone, w związku z czym nie ma tam sieci, a pociągi przejeżdżają siłą rozpędu.

Zabytkowe zwodzone przęsło ma ok. 17,5 m długości. Bywa jednak awaryjne, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia albo przejazd pociągów, albo przepływanie pod nim większych jednostek. Nowy most będzie miał większy prześwit. Jego koszt to

...