Osoby bezdomne mogą liczyć na pomoc

Policja, straż miejska, organizacje pomocowe przekonują osoby bezdomne, by przeniosły się w bezpieczne miejsce - do schroniska, noclegowni, ogrzewalni.

Zima trzyma i to mocno. Najdotkliwiej daje się we znaki osobom bezdomnym. Mogą one liczyć na pomoc wyspecjalizowanych instytucji. W stan pełnej gotowości postawiono również służby mundurowe.

Wiadomo już, że na najbliższe dni prognozowane są kolejne spadki temperatur. Dla służb i instytucji zaangażowanych w działania Pogotowia Zimowego w Szczecinie oznacza to wzmożone działania, których efektem jest często ratowanie ludzkiego życia.

- W związku z utrzymującymi się silnymi mrozami w naszym mieście działania Straży Miejskiej zostały nakierowane przede wszystkim na kontrole miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności - informuje Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa szczecińskiej Straży Miejskiej. - Takie kontrole prowadzone są w nocy i w godzinach wczesnoporannych.

Na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz własnego rozpoznania Straż Miejska dysponuje adresami miejsc podlegających codziennym kontrolom. Są intensywnie sprawdzane, a bezdomnym oferuje się pomoc i wskazuje punkty, gdzie mogą np. się ogrzać, zjeść lub przenocować.

Także policja zwraca szczególną uwagę na koczowiska,

