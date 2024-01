Schroniska i ogrzewalnie czekają na bezdomnych

Zima to trudny okres dla osób w kryzysie bezdomności. Wciąż są wolne miejsca w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach. Fot. archiwum

Na najbliższe dni prognozowane są kolejne spadki temperatur. W Szczecinie służby i instytucje zaangażowane w działania pogotowia zimowego przypominają, że na osoby w kryzysie bezdomności czekają miejsca w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach. Apelują także do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących śpiących na klatkach schodowych lub na otwartej przestrzeni.

- Z myślą o osobach w kryzysie bezdomności, na zimowe miesiące przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni. Aktualnie w schroniskach jest jeszcze 45 wolnych miejsc, a w noclegowniach dostępnych jest ich 30 - poinformował w piątek 5 stycznia Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. - Z uwagi na załamanie pogody, zaplanowane zostały dodatkowe wyjazdy i patrole zarówno służb, jak i pracowników MOPR, podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności.

Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki, a służby przekonują bezdomnych o możliwości skorzystania z miejsc w schroniskach lub noclegowniach.

- Jeśli spotykamy się z odmową, staramy się pomóc im w miejscach, w których obecnie się znajdują - tłumaczy M. Homis. - Natomiast schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby w kryzysie bezdomności mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny, jeśli dana osoba posiada swoje dochody.

Dostępne są miejsca w Feniksie przy ul. Zamkniętej 5, w schronisku dla mężczyzn Caritasu przy ul. Fabrycznej 12 w Policach i przy ul. Strzałowskiej 24 w Szczecinie. Kobiety, w tym matki z dziećmi, przyjmuje placówka Caritasu przy ul. Piasecznej 4. Natomiast osoby w kryzysie bezdomności, które wymagają usług opiekuńczych, mogą uzyskać pomoc w Stowarzyszeniu „Złoty Wiek” prowadzącym schronisko przy ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu).

Działają również noclegownie otwarte od godz. 18 do 8 rano, gdzie można również wymienić odzież, umyć się i zjeść gorący posiłek: taką pomoc bezdomni znajdą w Stowarzyszeniu Feniks przy ul. Zamkniętej 5 i w Caritasie przy ul. Racibora 62 oraz w Policach przy ul. Fabrycznej 12.

17 miejsc oferuje ogrzewalnia Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dąbrowskiego 22-23. Można tu przez całą dobę skorzystać z miejsc siedzących, napić się gorącej herbaty, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.

Służby apelują także do mieszkańców, by wszystkie sytuacje związane z przebywaniem osób w kryzysie bezdomności w swoim otoczeniu zgłaszali do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR pod nr telefonu 91 48 75 771 lub bezpośrednio do służb: straży miejskiej pod nr tel. 986 lub na numer alarmowy 112.

(kel)