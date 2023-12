Ile zarobi Mikołaj? Pracy (tymczasowej) w grudniu pod dostatkiem

W magazynach i sortowniach paczek, przy sprzedaży choinek, wsparciu kasjerów w marketach, w sklepach w galeriach handlowych, w gastronomii - sezon przedświąteczny to także okazja do dodatkowego zarobku. Pracy tymczasowej nie brakuje, nawet dla niedoświadczonych i niewykwalifikowanych.

Czas na pracę sezonową w grudniu zaczyna się przed Czarnym Piątkiem. Dla pracowników sezonowych grudzień, jest drugim po wakacjach, czasem żniw. Pojawia się dużo atrakcyjnych ofert pracy tymczasowej przede wszystkim w handlu oraz w logistyce i transporcie. Wystarczy wejść na jakikolwiek portal ogłoszeniowy, by zobaczyć, jak wiele jest tu ofert pracy na umowę zlecenie. Rekrutują najczęściej agencje zatrudnienia, choć np. Poczta Polska robi to bez pośredników. Wszystko to ma związek z ruchem generowanym przez święta Bożego Narodzenia.

Sprzedawca choinek 30 złotych za godzinę, kelner na eventach świątecznych 50-60, kurier 28 zł, magazynier podobnie, ale już Święty Mikołaj nawet kilkaset złotych - tyle może zarobić pracownik dorywczy.

- Handel jest rozpędzany tym, że kupujemy prezenty, a transport tym,

