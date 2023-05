Opery i teatry apelują o obniżenie wieku emerytalnego

„Apelujemy o przywrócenie tancerzom praw emerytalnych, które mieli do końca 2008 roku" - czytamy w liście otwartym do polskich parlamentarzystów, który wysłała Konferencja Teatrów Muzycznych i Operowych. Do konferencji należy szczecińska Opera na Zamku.

W 2008 roku tancerzom odebrano dotychczasowe prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę i z początkiem roku 2009 podniesiono wiek emerytalny tej grupy zawodowej: u mężczyzn z 45 do 65 lat, u kobiet z 40 do 60 lat.

Sygnatariusze listu przekonują: „Wielu tancerzy w tamtym czasie te nowe przepisy zaskoczyły. Uregulowania prawne wprowadzono nagle, bezrefleksyjnie i bez stosownych konsultacji z zainteresowanym środowiskiem. Z dzisiejszych naszych rozmów z tancerzami jednoznacznie wynika, że gdyby mogli przewidzieć efekt tych zmian, to jeszcze na etapie szkoły artystycznej wybraliby alternatywną specjalizację. Nie każdy wie, że zawód tancerza jest prawdopodobnie jedynym w naszym kraju, o którym z góry wiadomo, że nie może być wykonywany do chwili otrzymania uprawnień emerytalnych!".

I dalej: „Tancerze narażeni są na ciągłe kontuzje -

