Odśnieżą i posolą za 9 mln zł. Zimowe umowy na drogi

W nadchodzącym sezonie Akcją Zima odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi w Szczecinie objętych będzie 750 km dróg, włączając w to place, chodniki, zatoki autobusowe, pętle, drogi rowerowe, mosty, wiadukty i kładki.

W gotowości do niej - jak co roku - będzie ponad 30 różnych wozów, w tym pługopiaskarki. A spółki, którym ZDiTM zlecił usługi w tym zakresie, do tej pory zabezpieczyły 6000 ton soli oraz 586 ton piachu. Umowy z nimi zawarte opiewają na łączną kwotę prawie 9 milionów złotych.

Główni zleceniobiorcy usług na zimowe utrzymanie ulic tak w lewobrzeżnej, jak i w prawobrzeżnej części miasta to już tradycyjnie spółki Remondis i MPO. Tak jak w poprzednich latach umowy z nimi na sezon zimowy 2020/2021 zakładają jako generalną zasadę podział na trzy kolejności odśnieżania. W I i II kolejności ujęte są główne ciągi komunikacyjne, a także mosty, wiadukty i ulice o dużym nachyleniu. W III kolejności są m.in. ulice łączące główne trasy. Natomiast pozostałe ulice oczyszczane będą interwencyjnie, po zakończeniu działań w I, II i III kolejności. Za gotowość i realne utrzymanie ich

