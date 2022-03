Odpady biologiczne spędzają sen z powiek. Czy instalacja zatrzyma smród?

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu buduje Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku. Przedsięwzięcie pochłonie 43 mln zł, z czego 13 mln zł pochodzi z dofinansowania. Pozostałe pieniądze spółka należąca do kołobrzeskiego samorządu pozyskała, zaciągając kredyt. Wykonawcą instalacji jest konsorcjum firm Eggersmann oraz Eurobud.

Inwestycja od lat jest oczekiwana przez mieszkańców pobliskiego osiedla domów jednorodzinnych i pensjonatów. Powodem jest wyjątkowo dokuczliwy odór, który przez dziesięciolecia rozpościera się przy składowisku w Korzyścienku. Mieszkańcy sąsiadującej z tym miejscem dzielnicy Radzikowo i pobliskiej wsi Grzybowo liczą na to, że po zakończeniu budowy będą mogli swobodnie oddychać. Dziś jest to niemożliwe. Smród wdziera się do domów, powodując niekiedy podrażnienie dróg oddechowych. Przedsiębiorcy branży turystycznej prowadzący w pobliżu składowiska swoją działalność także nie mają łatwego życia. Odwiedzający ich turyści skarżą się na dokuczliwość, żądając odstąpienia od pobierania opłaty uzdrowiskowej. Trudno

...