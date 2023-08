Oddział okulistyki przy ul. Arkońskiej zawieszony

Braki kadrowe coraz bardziej doskwierają szpitalom i przychodniom. Co jakiś czas słyszymy o konieczności zawieszenia lub wręcz likwidacji poszczególnych oddziałów i poradni. Trudną decyzję właśnie musiał podjąć szpital wojewódzki w Szczecinie. Na dwa miesiące zawiesił swój oddział okulistyki. Z powodu braku lekarzy. Zawieszenie dotyczy także tzw. dyżurów ostrych. Na szczęście bez zmian będzie działać przyszpitalna poradnia okulistyczna.

- W oddziale pracuje trzech lekarzy specjalistów, jeden lekarz bez specjalizacji z warunkowym prawem wykonywania zawodu oraz jeden rezydent. To wysoce niewystarczająca obsada, która od miesięcy pracowała ponad siły, zapewniając ciągłość pracy oddziału - tłumaczy decyzję szpital. - Przemęczenie lekarzy i trwające trudności z pozyskaniem kolejnych specjalistów zmusiły dyrekcję do wystąpienia z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego o zgodę na czasowe

...