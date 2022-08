Od 2023 roku wzrost płacy minimalnej. Jedna piąta Polaków zarobi więcej

Zgodnie z najnowszymi informacjami opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6778,63 zł brutto. Jednak dla jednej piątej pracujących Polaków ta kwota jest nieosiągalna, bo otrzymują ledwie najniższą krajową w wysokości 3010 złotych brutto. Od 2023 roku ma się to jednak zmienić - a podwyżka płacy minimalnej przewidziana jest dwukrotnie.

Pensja minimalna jest to najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pracodawca musi zatem wypłacić swojemu pracownikowi, który jest zatrudniony na cały etat, pensję w kwocie równej co najmniej najniższej krajowej. Gwarantuje to ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która reguluje także sposób ustalenia płacy minimalnej zależnej między innymi od wskaźnika inflacji, czyli prognozy dotyczącej wzrostu cen w kolejnym roku. Inflacja w lipcu 2022 r. wyniosła niemal 16 procent. Stąd propozycja Rady Ministrów, by najniższa pensja w 2023 roku wzrosła dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Pierwsza podwyżka płacy minimalnej

...