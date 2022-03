Obwodnica Trzebiatowa z poślizgiem

Nie tylko turyści zmierzający przez Trzebiatów do Mrzeżyna i Kołobrzegu wiedzą, że w sezonie letnim jest to droga przez mękę. Na zatłoczone ulice oraz na czekające w korkach na przejazd samochody skarżą się także mieszkańcy, szczególnie ci mieszkający tuż przy ulicy.

Pokonanie odcinka ok. 2,5 km przez centrum miasta zajmuje zmotoryzowanym sporo czasu, gdyż zatrzymujemy się na światłach i przejściach dla pieszych. Wybawieniem ma być obwodnica miasta, która miała być oddana do użytku w czerwcu tego roku, ale jak nas poinformowała Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, inwestycja zostanie oddana od użytku dopiero w październiku tego roku. Spowodowane to jest zmianami w projekcie i robotami dodatkowymi. Wykonawca, którym jest firma Strabag, złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca listopada tego roku. ZZDW prawdopodobnie wyrazi zgodę na przesunięcie tego terminu, ale na koniec października. Aneks nie jest jeszcze podpisany.

Nowa trasa liczyć będzie 1,7 km.

Obwodnica powstaje na terenach torfowych, które zalegają na

...