Obwodnica przed terminem. Przecław i Warzymice odetchną

Już w ok. 90 proc. gotowa jest obwodnica Warzymic i Przecławia. Dzięki nowej drodze ominiemy obie miejscowości zjeżdżając z ronda Hakena, by dotrzeć w okolice skrzyżowania drogi krajowej nr 13 z trasą do Siadła Górnego w okolicach Smętowic. Zaprojektowana obwodnica ma w sumie 6,5 km długości. Pierwszy etap, pozwalający ominąć Warzymice i Kołbaskowo, ma nieco ponad 4 km. Jest spora szansa, że inwestycja zostanie oddana przed terminem.

- Obwodnica będzie prowadziła w kierunku południowo-zachodnim omijając od wschodu miejscowości Przecław i Warzymice. W rejonie skrzyżowania DK nr 13 z drogą do Siadła Górnego wejdzie w korytarz istniejącej DK nr 13 - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - W tym miejscu będzie zlokalizowane połączenie z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Następnie nowa trasa skręci na południe, łącząc się z autostradą A6 poprzez nowy węzeł

