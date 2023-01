Można konsultować obwodnicę Polic. Głos mają mieszkańcy

Oparłem się na danych z en.wikipedia.org/wiki/Poland gdzie w cenzusie 2022 jest: 37,796,000 (38th) mieszkańców • Density 122/km2 (316.0/sq mi) (98th) - możesz poprawić jeśli chcesz. Jeśli gęstość zaludnienia nie jest jednym z kryteriów branych pod uwagę to źle świadczy to o projektancie - jak to było u Barei? "a jezioro damy tu"

@POLANDIA

2023-01-26 16:26:51

FYI Polska średnie zaludnienie to 122 osoby na 1km2 w przypadku Zachodniopomorskiego to 73 osoby na 1km2 - to oznacza że wypisujesz bzdury - w Polsce można spokojnie budować drogi szybkiego ruchu daleko od okien - nie mamy sytuacji że trzeba je koniecznie budować tuż pod oknem a skoro można je zbudować dalej to skąd ten upór by je budować pod oknami?