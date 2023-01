Obwieszczenie na pinezki, do drzewa przed przychodnią

Forma komunikacji Urzędu Miasta w Szczecinie z mieszkańcami i najemcami oburzyła tych, dla których ważne jest to, jak będzie przebiegała inwestycja związana z przebudową obszaru ul. Staromłyńskiej. O tym, że budynek tamtejszej przychodni ma być zburzony i zastąpiony nowym było wiadomo od dość dawna. Decyzję poprzedziły trudne rozmowy, uzgodnienia… Ale sposób informowania o ostatecznej decyzji jest, jak mówią zainteresowani, co najmniej niestosowny. Miasto jednak zapewnia, że dopełniło obowiązku informowania mieszkańców i zadbało, aby informacja dotarła do jak największej liczby zainteresowanych osób.

Obwieszczenie dotyczy zatwierdzenia projektu przebudowy części ul. Staromłyńskiej. Informuje, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie". Urząd komunikuje w nim także, gdzie i do kiedy można się zapoznać z treścią tej decyzji oraz z

...