O inflacji przed sklepem. Chudną portfele Polaków

- Nie robię wielkich zakupów. Najczęściej chodzę do dyskontu, ale i tu płacę drożej niż jeszcze kilka miesięcy temu - powiedziała „Kurierowi" napotkana przed wiatą z wózkami klientka. Wyjątkowo wysoka inflacja daje w kość konsumentom.

Starszy mężczyzna przed podobnym sklepem na szczecińskim Bezrzeczu także narzeka na ceny wielu podstawowych artykułów: - Nie szaleję. Kupuję raz w tygodniu podobny zestaw produktów. To paczkowana wędlina drobiowa, jakiś zapakowany pasztet, ser w plasterkach, ziemniaki, kasza, jabłka i banany, pomidory, jajka, chleb, kawa mielona, czasem konserwa rybna lub ryba wędzona, itp. - wymienia zawartość koszyka. - Przeważnie są one ze średniej czasem niższej grupy cenowej. Pomimo to zauważyłem, że średnio płacę o 10 do 15 procent więcej niż np. rok temu.

Jak mówi nasz rozmówca, trudno mu oszacować dokładnie skalę podwyżek żywności, gdyż następują one powoli, „niezauważalnie". On zaś płaci kartą, a na paragonie sprawdza tylko czy wydrukowana kwota mniej więcej się zgadza z tą, która padła z ust kasjerki.

Podwyżki obserwują też eksperci. Z cyklicznego raportu

