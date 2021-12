Obawiamy się inflacji

No widać sami "PISeksperci od ekonomii- zadłużania nas na potęgę" czuwają na tym forum :))) Dobrze ,że mało kto w to wierzy , wszyscy doświadczają na co dzień tego "dobrobytu na kredyt" . Już niedługo kop w zad Kaczelnikowi i jego eunuchom , tylko szkoda Polski i zmarnowanych lat na tego gnoma i jego chore wizje ...

To pokodowcy chyba się boją😂.Oni wiecznie rozhisteryzowani i przestraszeni.Nawet płaczą ,bo muzułmanie na granicy nie są wpuszczani do Polski,i pokodowcy biegają z reklamówkami😁.Ot,banda kretynów.

Klara

2021-12-01 16:02:32

Gdyby rządzila koalicjs PO i PSL to Tusk by powiedział że nie ma takiego guzika z niską imflqcją bo by go wciskał. Rostowski by podwyzszyl VAT a Kosiniak Kamysz podniósł wiek emerytalny a Balcerowicz ogłosił że trzeba wyprzedawać majątek narodowy. Komorowski podpisałby im kazďą ustawe i pojechałby na polowanie bigosować. Naród by zapieprzał na minimalnej za 1800 zł i 5 zł na śmieciówce