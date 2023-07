Nowym tandemem po olimpijski medal. Kto pomoże utalentowanym kolarkom?

Ewa Bańkowska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski w kolarstwie szosowym i torowym, rekordzistka świata w kolarstwie torowym, pilotka w kolarstwie tandemowym, zwraca się z prośbą o pomoc w zgromadzeniu środków na zakup roweru tandemowego. Zawodniczki potrzebują rowerów na obie dyscypliny, bo w tej chwili trenują i startują na dosyć wysłużonym 20-letnim rowerze.

W cieniu przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu trwają przygotowania do innej, równie ważnej imprezy sportowej. Jej motto to „dusza w ruchu" i jest ono jak najbardziej adekwatne. Uczestnicy nie zawsze są w stanie swobodnie się poruszać na torze, bieżni, ale charakteryzują się godnym podziwu hartem ducha. Kolarki Ewa Bańkowska i Otylia Marczuk zostały powołane do reprezentowania Polski w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu 2024. Czy będą mogły wystartować? Już tylko niespełna rok dzieli nas od rozpoczęcia następnych Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady, które odbędą się tym razem w Paryżu. Kilometrów, które mają w nogach, nie liczą, bo kolarstwo to ich pasja. Talent

...